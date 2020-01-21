Счетная палата в 2020 году проведет 80 аудитов: проверят ЦИК, Раду, Камбин и Укрпочту

Счетная палата планирует в этом году провести свыше 80 аудитов.

Об этом в Facebook сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов. Ведь сегодня едва ли не перед каждым украинцем встает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства на свои нужны и реформы", – пишет Пацкан.

Среди прочего, проверки ждут Верховную Раду, Центризбирком, Кабмин, СНБО, Конституционный суд, Укрзализныцю, Укрпочту, СБУ и другие ведомства и предприятия.

Также планируется "проанализировать ситуацию" в образовании, здравоохранении, социальной сфере.

"На реформы идут колоссальные средства. Мы должны быть уверены, что результат будет надлежащим", – добавил глава Счетной палаты.

Счетная палата подотчетна Верховной Раде. Работает независимо от других госорганов и занимается финансово-бюджетным контролем.

Сейчас палату воглавляет Валерий Пацкан – депутат двух прошлых созывов (сначала был в "Ударе", потом – в "БПП"). Стал руководить контролирующим органом Рады в 2018 году.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января Государственное бюро расследований инициировало проведение полной проверки своей деятельности.