Счетная палата не утвердила аудит НАПК, который выявил нарушения в агентстве

Счетная палата не смогла открыть свое заседание в связи с тем, что ее члены не смогли включить в повестку дня утверждение отчета палаты

Счетная палата не утвердила аудит Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК), который обнаружил ряд нарушений. Будет проведена повторная проверка.

Об этом на конференции сообщила и.о. руководителя НАПК Наталья Новак, передает Укринформ.

По словам Новак, аудит выявил ряд нарушений, касающихся оплаты труда руководящего состава НАПК.

"К сожалению, когда этот отчет должна была утвердить Счетная палата, произошел беспрецедентный случай – Счетная палата не смогла открыть свое заседание в связи с тем, что они не смогли включить в повестку дня утверждение отчета Счетной палаты", – рассказала она.

Также Новак считает, что в Счетной палате есть "внутренние разборки".

"Да и ввиду того, что выявлены нарушения, нужно было передавать результат аудита в правоохранительные органы. И, возможно, руководство Счетной палаты не хотело, чтобы эти дела передавались правоохранительным органам на бывшее руководство НАПК", – отметила она.

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