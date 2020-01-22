В ОП допустили общение Зеленского с Путиным на форуме в Израиле

Двухстороння встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", – сообщили в ОП.

Пока официально запланированы встречи Зеленского с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

Отметим, что сегодня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.

Напомним, сегодня Зеленский отправился на Всемирный экономический форум в Давосе. Его выступление на основной сессии запланировано на 17:15. 23-24 января Зеленский отправится с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященному 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим.

Как ранее сообщал Фокус:

На форуме в Израиле также ожидается выступление президнта РФ Владимира Путина. Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина и он на эту роль согласился.