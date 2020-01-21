Зеленский 22 января выступит в Давосе и улетит в Израиль

Выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме запланировано на 17:15

Президент Владимир Зеленский 22 января выступит со специальным заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Согласно программе форума, его выступление в 17:15 по Киевскому времени и продлится полчаса.

Сессию, на которой выступит Зеленский, будут показывать в прямом эфире с синхронным переводом.

Пресс-служба ОП также сообщала, что в Давосе у президента запланированы ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Отметим, что 23 января в Давосе состоится традиционный украинский завтрак, организованный Виктором Пинчуком. На нем ожидается выступление бывшего политзаключенного Олега Сенцова и премьер-министра Алексея Гончарука.

23-24 января Зеленский отправится с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященному 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим.

Также президент встретится с руководством Израиля и израильскими бизнесменами.

Как ранее сообщал Фокус:

На форуме в Израиле также ожидается выступление президнта РФ Владимира Путина. Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина и он на эту роль согласился.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение отказаться от участия в форуме в Израиле из-за приезда туда президента РФ Владимира Путина.