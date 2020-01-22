Команда Зеленского просила о встрече с Путиным в Израиле, – помощник президента РФ

Команда президента Украины Владимира Зеленского просила о встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут РИА Новости.

По его словам, Москва получила несколько запросов на встречи со стороны иностранных лидеров с Путиным на полях форума в Израиле, в том числе от представителей Зеленского.

Он отметил, что программа мероприятий будет довольно насыщенная, поэтому отдельные короткие встречи могут пройти только "на ногах", пишет ТАСС.

"Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными", – заявил Ушаков.

Ушаков уточнил, что на запрос Зеленского отказа не последовало, но "с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными".

Президент Путин, конечно, пожмет руки основным участникам, это неизбежно, добавил он.

Отметим, что сегодня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина. DВ Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.

Напомним, сегодня Зеленский отправился на Всемирный экономический форум в Давосе. 23-24 января Зеленский отправится с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященному 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим.

Как ранее сообщал Фокус:

На форуме в Израиле также ожидается выступление президнта РФ Владимира Путина. Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина и он на эту роль согласился.