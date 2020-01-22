Мир не может быть сплоченным только в Facebook, – Зеленский в Давосе

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский в Давосе заявил, что нынешняя архитектура мира уязвима. Об этом заявил Зеленский на Давосском форуме.

По словам президента, существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требуют сегодняшние реалии.

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дома, – достаточно им всемирной "обеспокоенности" и "озабоченности"? Этого мало", - сказал президент.

Зеленский считает, что мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности.

"Мир не может быть сплоченным только в Facebook. Когда репостят выступление Греты Тунберг, фотографии ужасных пожаров в Австралии или к сожалению, сбитого украинского Боинга в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет", – заявил Зеленский.

"Для большинства через неделю это уже утратит актуальность, а в ленту стучится уже новый, громкий информационный повод. Я не случайно, на экономическом форуме, уделяю так много внимания вопросу безопасности. Так как это сверхважно для развития украинской экономики", – добавил президент в Давосе.

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