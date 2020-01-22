Зеленский рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 23 января в Израиле.

Об этом он сказал после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает Новое время.

"У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи – может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это", – сказал он.

На вопрос журналиста, будет ли Зеленский интересоваться у Путина, почему до сих пор на Донбассе стреляют, украинский президент не успел ответить.

Отметим, что сегодня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина. В Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.

Напомним, сегодня Зеленский отправился на Всемирный экономический форум в Давосе. 23-24 января Зеленский отправится с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященному 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим.

Как ранее сообщал Фокус:

На форуме в Израиле также ожидается выступление президнта РФ Владимира Путина. Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина и он на эту роль согласился.