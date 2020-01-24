Трудности перевода. МИД Румынии потребовал объяснений из-за речи Зеленского

МИД Румынии потребовало объяснений от украинского посла в связи с упоминанием Румынии во время поздравительной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.

В Румынии требовали объяснений в связи упоминанием "оккупации" Северной Буковины в речи Зеленского.

"Румынская сторона запросила разъяснения относительно упоминаний о Румынии, появившихся в недавнем публичном выступлении президента Украины, выразив удивление по этому поводу и подчеркнув необходимость правильного понимания истории", – говорится в завялении по итогам встречи государственного секретаря Дана Некулэеску и посла Александра Банкова.

По словам посла, речь идет о неточном переводе на англоязычной странице сайта Офиса президента слова "заняли", которое было переведено как "occupied" и воспринята румынской стороной как "оккупация".

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео. Кстати, перевод уже исправлен (на слово "taken" – ред.), – написал Банков на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что исторический контекст в конце 1918 года с распадом Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях привел к тому, что эти провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому были заняты соседними государствами, что не может считаться оккупацией.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с Днем соборности Украины. По его словам, Украине как никогда нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

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