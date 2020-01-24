САП закрыла дело против экс-главы ЦИК, который якобы получал взятки от "Партии регионов"

Политика
Производство закрыто по причине истечения сроков досудебного производства

САП закрыла дело против экс-главы Центризбиркома Михаила Охендовского. Его подозревали в получении взятки из "черной кассы" Партии регионов.

Об этом пишет УП, ссылаясь на прокурора Максима Кравченко, который вел дело Охендовского.

По словам Кравченко, дело закрыли в связи с невозможностью найти доказательства вины подозреваемого. 

Само дело закрыли еще в декабре. Тогда ВАКС решил, что сроки досудебного расследования по нему истекли, соответственно у прокурора "был единственный выход" – закрыть производство.

Решение ВАКС принял спустя год после того, как суд возобновил следствие, остановленное САП.

Охендовскому инкриминировали получение взяток от "Партии регионов" на общую сумму  $161 тыс. (1,2 млн грн). 

В НАБУ объясняли, что Охендовский в течение 2012 года совершил шесть зарубежных командировок, профинансированных из "черной бухгалтерии" ПР. Деньги Охендовский получил, оставив в "черной кассе" свою подпись.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 31 мая того же года Украинская правда опубликовала оригинал документов, отражающих "черную бухгалтерию" Партии регионов. Исходя из этого материала общая сумма затрат на политические нужды клана Януковича составила более $66 миллионов.
  • В материалах "черной бухгалтерии" ПР оказалась и фамилия Пола Манафорта – американского политтехнолога, который на то время возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа.