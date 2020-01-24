САП закрыла дело против экс-главы ЦИК, который якобы получал взятки от "Партии регионов"
САП закрыла дело против экс-главы Центризбиркома Михаила Охендовского. Его подозревали в получении взятки из "черной кассы" Партии регионов.
Об этом пишет УП, ссылаясь на прокурора Максима Кравченко, который вел дело Охендовского.
По словам Кравченко, дело закрыли в связи с невозможностью найти доказательства вины подозреваемого.
Само дело закрыли еще в декабре. Тогда ВАКС решил, что сроки досудебного расследования по нему истекли, соответственно у прокурора "был единственный выход" – закрыть производство.
Решение ВАКС принял спустя год после того, как суд возобновил следствие, остановленное САП.
Охендовскому инкриминировали получение взяток от "Партии регионов" на общую сумму $161 тыс. (1,2 млн грн).
В НАБУ объясняли, что Охендовский в течение 2012 года совершил шесть зарубежных командировок, профинансированных из "черной бухгалтерии" ПР. Деньги Охендовский получил, оставив в "черной кассе" свою подпись.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 мая 2016 года бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.
- 31 мая того же года Украинская правда опубликовала оригинал документов, отражающих "черную бухгалтерию" Партии регионов. Исходя из этого материала общая сумма затрат на политические нужды клана Януковича составила более $66 миллионов.
- В материалах "черной бухгалтерии" ПР оказалась и фамилия Пола Манафорта – американского политтехнолога, который на то время возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа.
- 14 августа ГПУ по делу "черной бухгалетрии" ПР вызвала на допрос бизнесмена Виктора Пинчука, но тот попросил Генпрокуратуру перенести допрос в связи с участием в форуме YES.