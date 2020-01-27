Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации по базовым причинам. Об этом сообщает депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как пишет член украинской делегации, более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы. Теперь этот вопрос в течении двух дней будет изучен в Ассамблее.

"Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции", - пишет Гончаренко.

Напомним, что сегодня в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой вернулась украинская делегация.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении российской делегации.

После чего украинская делегация решила временно прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.