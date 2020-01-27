Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Политика
Более 30 парламентариев поддержали данную инициативу

Депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации по базовым причинам. Об этом сообщает депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как пишет член украинской делегации, более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы. Теперь этот вопрос в течении двух дней будет изучен в Ассамблее.

"Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции", - пишет Гончаренко.

Напомним, что сегодня в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой вернулась украинская делегация.

Как ранее сообщал Фокус: