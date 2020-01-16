Верховная Рада проголосовала за возвращение участия Украины в ПАСЕ

Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года

Народные депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом законопроект №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

"За" проголосовали 348 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является "недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации".

Предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Ранее о возможности возобновления работы украинской делегации в январе заявлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько избрана главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.Первым заместителем главы делегации был избран нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев, а заместителем – парламентарий от "Голоса" Рустем Умеров.