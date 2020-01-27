Зеленский: Варшавская битва 1920 года – пример объединения украинцев и поляков

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Польшу для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Освенцима, встретился с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в Украине в контексте отношений с Россией, а также аспекты исторического прошлого в рамках украинско-польских отношений.

"Мы требуем возвращения верховенства международного права, возвращения к полной территориальной целостности Украины. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую позицию", – заявил Дуда.

Зеленский отметил на брифинге, что Украина и Польша должны делать акцент на том историческом прошлом, которое их объединяет, а не разъединяет. Президент считает, что одним из таких событий является Варшавская битва в 1920 году, в которой польские войска при поддержке сил Украинской Народной Республики под командованием Симона Петлюры нанесли тяжелое поражение Красной армии.

В результате этого сражения Западная Украина почти на 20 лет оказалась в составе Польши, а продвижение коммунистических идей в Европу было остановлено.

"В наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет (и я уверен, что так будет и дальше). Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе", – сказал глава государства.

Как ранее сообщал Фокус:

В первый день рабочего визита в Польшу Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.