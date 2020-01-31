Зеленский: Импичмент Украину и США не поссорил, скорее наоборот

Политика
Зеленский отметил, что США уже не первый год являются стратегическим партнером Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс импичмента Дональда Трампа не принес негативное влияние на украинско-американские отношения. Об этом он заявил во время совместного брифинга с госсекретарем Майком Помпео, отвечая на вопрос журналистов.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. Между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Вопрос не только в словах. Такая поддержка и дружба должна быть выгодной. Сейчас мы говорим о контрактах уже во многих сферах", – отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что сейчас в украинско-американских отношениях наметился прогресс, о чем свидетельствуют встречи между руководством двух стран на разных уровнях.

" Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлияло вопрос с импичментом. Мы всегда говорили, что это наш стратегический партнер. Мы все делаем, что увеличились инвестиции. Для нас это такая же трагедия, точнее стратегия, как на Донбассе", – рассказал президент.

Относительно возможности будущей встречи Трампа и Зеленского госсекретарь сообщил, что сейчас этот вопрос обсуждается и не назвал возможной даты.

Президент Украины в свою очередь отметил, что готов лететь в США хоть завтра, если будет подготовлен пакет договоренностей, выгодных для нашей страны.

Как ранее сообщал Фокус: