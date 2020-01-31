Зеленский: Импичмент Украину и США не поссорил, скорее наоборот

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс импичмента Дональда Трампа не принес негативное влияние на украинско-американские отношения. Об этом он заявил во время совместного брифинга с госсекретарем Майком Помпео, отвечая на вопрос журналистов.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. Между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Вопрос не только в словах. Такая поддержка и дружба должна быть выгодной. Сейчас мы говорим о контрактах уже во многих сферах", – отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что сейчас в украинско-американских отношениях наметился прогресс, о чем свидетельствуют встречи между руководством двух стран на разных уровнях.

" Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлияло вопрос с импичментом. Мы всегда говорили, что это наш стратегический партнер. Мы все делаем, что увеличились инвестиции. Для нас это такая же трагедия, точнее стратегия, как на Донбассе", – рассказал президент.

Относительно возможности будущей встречи Трампа и Зеленского госсекретарь сообщил, что сейчас этот вопрос обсуждается и не назвал возможной даты.

Президент Украины в свою очередь отметил, что готов лететь в США хоть завтра, если будет подготовлен пакет договоренностей, выгодных для нашей страны.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января в Украину прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.