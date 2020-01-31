Глава МИД Украины посетит Чехию 4 февраля

Министр иностранных дел Вадим Пристайко посетит Чехию для участия в чешско-украинском форуме во вторник, 4 февраля. Об этом говорится на сайте чешского МИДа.

"4 февраля 2020 года министр иностранных дел Томаш Петршичек примет руководителя дипломатии Вадима Пристайко в Чернинском дворце", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что стороны обсудят двусторонние отношения и экономическое сотрудничество. Кроме того, дипломаты поднимут вопрос безопасности в Украине и отношения страны с Евросоюзом.

Кроме того, будет запущен чешско-украинский форум.

"Оба министра также обсудят вопросы, связанные с Восточным партнерством и председательством Чехии в V4 ("Вышеградская четвёрка": Польша, Чехия, Словакия и Венгрия)", – отметил МИД Чехии.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре 2019 года в Киеве премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также реформы, которые проводят украинские власти.