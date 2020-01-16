Чехия намерена стать космической державой

Планируется запуск на орбиту нескольких собственных спутников

Чехия может отправить свои спутники в космос в течение нескольких лет. Они будут работать для спутникового центра SATCEN, которым управляет чешская служба военной разведки (VZ). Об этом сообщило Radio Praha.

Задачей центра является анализ изображений, полученных со спутников или самолетов, и предоставление данных для НАТО, а также для чешской армии и гражданских учреждений. По словам пресс-секретаря VZ Альжбеты Ритхофовой, в рамках проекта планируется отправить на орбиту несколько больших спутников.

Создание Чехией собственной национальной спутниковой технологии планируется в рамках проекта GOLEM (Глобальная орбитальная электрооптическая система). Задача может быть реализована к 2024 году.

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