А потом сдадим кота и деда. Соцсети обсуждают совет депутата продать собаку и заплатить за газ

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар два раза за один день оказался в центре общественного внимания. Сначала он вмешался в скандал из-за показа русского фильма в автобусе, выступил в защиту водителя и подал заявление в полицию на волонтерок, которые вступили с ним в конфликт. После этого в адрес нардепа стали звучать обвинения в недостаточном уровне патриотизма.

В тот же день, 31 января, но уже вечером, Брагар уже сам дал повод для скандала. Нардеп пришел на эфир телеканала 112 Украина. В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.

На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

Уже сегодня нардеп принес извинения. Брагар пояснил, что не хотел никого обидеть, а только привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию. Но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.

"Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил.

Но такие объяснения уже сильно запоздали и мало кого устроили.

На депутата в соцсетях обрушились с критикой. Ведь с такой логикой скоро можно дойти до абсурда, а заодно и обвалить рейтинг партии власти.

В том числе и его коллеги по фракции, и выражения они не подбирали.

Спикер фракции, нардеп Евгения Кравчук отметила, что нынешняя ситуация должна стать уроком для всех, кто ищет быстрой популярности.

"Еще раз убеждаюсь: не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер", – написала она в Facebook.

Пока нардеп оправдывается его предложение про собаку и коммуналку уже стало поводом для множества шуток. Одни комментаторы "радовались", что оказались владельцами целого состояния.

Другие предположили, что "живой актив" для покрытия счетов за коммуналку смог бы за себя постоять и был бы не против поживится парочкой депутатов.

На предложение Брагара Facebook-сообщество также отреагировала и большой порцией мэмов.

Не остались в стороне и владельцы котов. Они решили, что их домашние любимцы не менее ценный актив чем и элитные собаки.

Из всей этой ситуации точно можно сделать один вывод – проблемы с коммуникацией у "слуг народа" все еще остаются, ведь скандал с Брагарем это далеко не первый раз, когда представителям партии власти приходится оправдываться за свои слова и действия.