Торговля и Россия: Стало известно, о чем будут говорить в Киеве Зеленский и Эрдоган

Главной темой переговоров президентов Турции и Украины станет торговля между двумя странами.

Об этом заявил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента) Йылдырым Тугрул Тюркеш, сообщает Укринформ.

Отмечается, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится в понедельник, 3 февраля, в Киеве.

По мнению депутата турецкого парламента Тюркеша, бизнес-составляющая недостаточна для двух стран, так как четыре миллиарда долларов товарооборота – это мизер.

"Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", – отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Вторая по важности цель визита, по его словам, – политическая.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", – добавил депутат турецкого парламента.

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, на 11:30 запланирована официальная церемония встречи в Мариинском дворце. Позже, в 14:00, Зеленский и Эрдоган намерены подписать украино-турецкие двусторонние документы. После этого состоится совместная встреча президентов Украины и Турции с представителями СМИ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед студентами в Анкаре, заявил, что восхищается лидером США Дональдом Трампом и России – Владимиром Путиным.