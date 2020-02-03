"Слава Украине": Эрдоган поздоровался с почетным караулом в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине".

Военнослужащие в ответ произнесли фразу "Героям слава!".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, затем лидеры двух стран направились на встречу в формате тет-а-тет. Также они примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут двусторонние документы и встретятся с журналистами.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада в октябре 2018 года приняла законопроект об изменении приветствия в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции на "Слава Украине - Героям Слава!".