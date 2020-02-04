Перестановки в Кабмине. Глава Ивано-Франковской ОГА занял кресло вице-премьера

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля. Соответствующее решение поддержали 278 нардепов.

Представляя кандидатуру Шмыгаля, премьер Алексей Гончарук заявил, что он показал лучшие показатели во время работы в должности главы Ивано-Франковской ОГА.

"Этот человек прекрасно понимает, как работает регион. Он отличный менеджер. Фокус работы министерства сейчас смещается на децентрализацию – создание состоятельных громад", – отметил Гончарук.

Он пообещал, что министерство также продолжит реформ в строительной отрасли, которые были начаты предыдущим министром громад и территорий Аленой Бабак.

Перед назначением Шмыгаля Верховная Рада уволила с должности министра Бабак. В январе она написала заявление об отставке по собственному желанию

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

В июле 2019 года Владимир Зеленский назначил его главой Ивано-Франковской ОГА.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский поставил премьер-министру Алексею Гончаруку задачу укрепить правительство путем проведения кадровых изменений.