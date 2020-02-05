Депутаты группы "Довира" предлагают усилить господдержку АПК, – законопроект

На рассмотрение Верховной Рады внесен законопроект №2825, которым предлагается установить длительный период предоставления бюджетной поддержки производителям сельхозтоваров.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил председатель депутатской группы "Довира" и инициатор законопроекта Олег Кулинич.

"Это будет очень правильным сигналом стабильности для наших аграриев, которые, к сожалению, каждый год перед принятием государственного бюджета думают – а как же поведет себя государство на этот раз?! Будут ли предусмотрены средства и как они будут распределены?", – отметил Кулинич, комментируя зарегистрированный законопроект "О ​​внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетной поддержки АПК".

По мнению Олега Кулинича, если поддержка АПК будет закреплена сразу на длительный период, это будет свидетельствовать, что у государства есть четкая стратегия по развитию агросектора.

"Именно такая стратегия позволит качественно планировать свою хозяйственную деятельность и самым аграриям. А это правильно, особенно для тех сфер в "аграрке", которые требуют длительных инвестиций и имеют долгую окупаемость", – подчеркнул соавтор законопроекта.

Также авторы законопроекта №2825 предлагают определить, что бюджетная поддержка АПК устанавливается в размере "не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве".

"Сейчас в Бюджетном кодексе на указанные цели предусмотрено не более 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве. Но считаем такую ​​формулировку неправильной и некорректной, потому что не более одного 1% – это может быть и 0%!!!", – пояснил Олег Кулинич.

Напомним, что в государственном бюджете на 2020 год объем бюджетной поддержки АПК определен на уровне 4 млрд гривен, что составляет лишь 43% от установленного ограничения и не соответствует реальной потребности.