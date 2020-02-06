"Не на словах, а на деле". Зеленский все еще ждет результатов по делам Шеремета и Гандзюк
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от МВД Украины и главы Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем – нужен результат", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.
- По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.
- Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
- В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.
- Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".
- 5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что приговор вступил в законную силу и принят к исполнению.
- Отец Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что разочарован бездействием президента Украины.
-
24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк.