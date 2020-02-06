В Раде потолкались депутаты. Стефанчук призвал не доказывать правоту в "махачах"

В Верховной Раде произошли стычки у входа в президиум перед началом рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил сегодня продлить работу Рады до 20:00, однако эту инициативу поддержали только 222 нардепа. Тогда глава фракции предложил снова поставить вопрос на голосование, поскольку не все "слуги народа" находились на своих места (стояли на охране президиума).

После этого возле президиума произошла потасовка. Началась она между "слугой народа" Артемом Дмитруков и представителем "Батькивщины" Владимиром Кабаченко, после присоединились и другие нардепы.

Вице-спикер призвал коллег по парламенту к спокойствию и не устраивать провокаций.

"Я ображаюсь к депутатам, которые провоцируют непараментское поведение в этом зале. Займите свои места и приступайте к выполнению своих обязанностей. Парламент – место для дисскусий. Доказывайте свою правоту в дискуссиях, а не в кулачных обезьянних прыжках-махачах", – говорит вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

После этого уже в самом зале произошла еще одна небольшая потасовка. Мажоритарщик Серей Рудык пытался пройти к трибуне, но его не пропустили "слуги народа".

В конечном итоге, Давид Арахамия предложил работать не до восьми вечера, а до 19:30. Поставили вопрос на голосование – за 226.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли. Депутатам предстоит рассмотреть около 4 018. правок. Профильный комитет рекомендует поддержать 9 из них и принять законопроект во втором чтении.