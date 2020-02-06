Глава МИД Дании Йеппе Кофод посетит Донбасс
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод 6-7 февраля посетит Украину, в том числе зону проведения ООС на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
В частности, 6 февраля Кофод встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
Главными темами переговоров станет активизация экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, помощь датского правительства в проведении системных реформ, а также поддержка европейского и евроатлантического курса Украины.
Отдельное внимание министров будет сосредоточено на противодействии российской агрессии против Украины. Также будут обсуждаться пути усиления сотрудничества в многосторонних форматах по осуждению агрессивных действий России.
7 февраля Кофод посетит Донбасс.
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле прошлого года министр обороны Дании Клаус Фредериксен посетил Краматорск.
- В конце января 2020 года известный французский журналист, писатель и соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви приехал на одно из КПВВ на Донбассе.