Генсек ОБСЕ: Нужно "восстанавливать мосты" между Украиной и РФ

А для этого нужны "большие политические шаги" от всех сторон и предстоящая встреча "четверки" может помочь им состояться

Последние события открыли окно возможностей для "восстановления мостов" между РФ и Украиной и между РФ и Западом.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает ЕП.

"Это развитие демонстрирует одну вещь – мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", – сказал Гремингер.

Для того же, чтобы восстановить эти мосты, по мнению генсека ОБСЕ, нужны "большие политические шаги" от всех сторон.

По словам Гремингера, саммит "четверки" как раз может стать сильным сигналом для достижения мира на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" накануне встречи "четверки" очертили перед президентом Владимиром Зеленским "красные линии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует отдельную встречу с президентом Зеленским.