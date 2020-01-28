Леви выразил поддержку украинским военным

Известный французский журналист, писатель и соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви приехал на одно из КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

Француз ознакомился с работой контрольных пунктов и отметил как положительную сторону обеспечение людям быстрого и комфортного пересечения линии разграничения.

"Главное ваше оружие – то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь", – с такими словами обратился к пограничникам Леви

В свою очередь первый заместитель начальника Восточного регионального управления ГПСУ рассказал: "Для пограничников из состава Объединенных сил основной во время выполнения задач в КПВВ есть составляющая по безопасности – противодействие перемещению через линию разграничения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, а также – противодействие проникновению представителями незаконных вооруженных формирований на контролируемую территорию Украины".

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Также он отметил, что пограничники работают в усиленном режиме, несмотря на провокационные действия со стороны российских террористов.

Бернар-Анри Леви увидел крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным.

В 1971 году Бернар-Анри Леви ездил в Индию, освещая войну за независимость Бангладеш от Пакистана. В начале 1990-х освещал конфликт в бывшей Югославии, выступая в защиту боснийских мусульман. Во время войны в Южной Осетии в 2008 году вел репортажи из Грузии, брал интервью у президента Михаила Саакашвили.

9 февраля 2014 года выступил на сцене "Евромайдана" с речью, которая 10 февраля была опубликована газетой "Le Monde" под заголовком "Мы все – украинцы". 18 февраля 2014 года призвал европейских спортсменов прекратить участие в зимних олимпийских играх в Сочи в знак протеста против насилия в Киеве.

3 марта 2015 года Леви стал одним из трех основателей Агентства модернизации Украины вместе с членом Палаты лордов Великобритании лордом Ричардом Ризби и депутатом немецкого парламента Карлом-Георгом Вельманом.

В 2019 году подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил места дислокации военных подразделений, который выполняет задачи в зоне ООС.