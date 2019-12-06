Зеленский в День ВСУ съездил на передовую
2019-12-06 17:05:57
Президент подарил военнослужащим часы
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил места дислокации военных подразделений, который выполняет задачи в зоне ООС.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Мы благодарны вам за вашу большую работу, за то, что защищаете нашу родную землю", – сказал Зеленский.
Кроме того, президент подарил военнослужащим часы.
"Я очень рада за тех ребят, которые идут со мной бок о бок. Я их уважаю, они очень надежны", – сказала военнослужащая Наталья.
Зеленский присоединился к праздничному обеду с военными, смотрел детские рисунки, которые прислали как приветствие, и послушал рассказы о буднях на передовой.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил, который был учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году и празднуется в день принятия закона "О Вооруженных Силах Украины".
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.
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