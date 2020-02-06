Рассмотрение законопроекта о земле растянется на два месяца, – Корниенко

Рассмотрение всех поправок к законопроекту о рынке земли может занять около двух месяцев. Об этом в кулуарах парламента заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает LB.ua.

По его словам, на рассмотрение всех поправок понадобится приблизительно 78 часов, то есть три-пять пленарных недель, а с учетом перерывов между ними – около двух месяцев.

"Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо", – сказал он.

Он добавил, что из-за такого длительного рассмотрения затормозится проведение других реформ, "но мы знаем, благодаря кому".

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли. Депутатам предстоит рассмотреть около 4 018. правок. Профильный комитет рекомендует поддержать 9 из них и принять законопроект во втором чтении.