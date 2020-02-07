После прослушки Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей

Политика
В тоже время, Разумков отметил, что прослушки он не боится и пытается доверять охране

После скандала с прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, охрана главы Верховной Рады изменила правила.

Об этом сообщил спикер ВР Дмтрий Разумков, передает Радио Свобода.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет спикера – ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", – рассказал Разумков.

В тоже время, Разумков отметил, что прослушки он не боится и пытается доверять охране.

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