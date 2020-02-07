Белый дом блокирует коммерческие контракты на поставку вооружения в Украину, – BuzzFeed

Наряду с заморозкой военной помощи Украине, одобренной Конгрессом США, и которая стала предметом разбирательства в деле по импичменту, администрация Дональда Трампа в течение нескольких месяцев якобы блокирует шесть других коммерческих контрактов на продажу оружия Украине.

Об этом сообщил BuzzFeed со ссылкой на свои источники среди украинских и американских чиновников.

Издание отмечает, что контракты подписаны на общую стоимость почти в 30 миллионов долларов. По информации источников, Киев уже оплатил сделку, и сейчас пытается вернуть деньги.

В частности, пять коммерческих сделок о продаже американского вооружения Украине задерживают уже около года, а еще одну – более года.

Также сообщается, что Белый дом не отвечает ни на какие запросы по этому делу, и толком не может объяснить причин задержки.

Издание пишет, что соглашения о продаже вооружения заключались не с правительством США, а с частными американскими компаниями. Их должна одобрить администрация, а затем утвердить Госдеп. Как правило, такая процедура протекает в течение двух месяцев.

Двое украинских собеседников издания предположили, что такое решение Белого дома может быть связано с попыткой Китая приобрести "Украинское стратегическое аэрокосмическое предприятие". Предполагается, что речь идет о продаже компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Другие источники допускают, что причины задержки могут быть связаны с коррупционным скандалом вокруг "Укроборонпрома".

Также собеседники BuzzFeed отвергают мысль, что США пытаются давить на Украину с целью объявить о расследовании против Байдена, так как все контракты заключались до телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа 25 июля 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

Представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Министерство обороны США в 2019 году предоставило военную помощь Украине в полном объеме.