Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных украинцев

В субботу, 8 февраля, начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, сообщает пресс-служба президента.

В частности, Зеленский уже встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и попросил его помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России", – написал президент в Twitter.

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Зеленский добавил, что остался "вдохновленным" разговором с Франциском о мире в Украине.

Кроме того, в Ватикане состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Кстати, в июле прошлого года президент России Владимир Путин также встречался в Ватикане с Папой Римским Франциском. Служба печати Святого престола после встречи сообщила, что Франциск обсудил с российским лидером актуальные международные проблемы, уделив особое внимание ситуации в Сирии, Украине и Венесуэле.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре прошлого года в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, которая стремится к миру. "Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.

Папа Римский Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане с призывом присоединиться к молитве о мире на востоке Украины.