Гончарук: Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью Украинской правде вернулся к теме скандальной прослушки, заявив, что не давал характеристики президенту Украины Владимиру Зеленскому, а его слова о нем на обнародованных записях были вырваны из контекста.

"Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать свою определенную логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", – сказал Гончарук.

Он не поскупился не лестные характеристики в отношении главы державы, заявив, что "президент очень умный", а также "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

"И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил премьер-министр.

Он также утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина, хотя видение президента и премьера не всегда полностью совпадают.

"Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", – сказал Гончарук.

"В деталях у нас могут отличаться позиции (с президентом). Более того, он не микроменеджер, то есть он не вмешивается в политические вещи", – добавил он.

Гончарук отметил, что в целом пока еще рано оценивать деятельность правительства, однако некоторые позиции в нем уже требуют изменений.

"Смотрите, я недоволен прогрессом по отдельным направлениям. Но в целом, я считаю, что рано оценивать работу министров. Я считаю, что просто по отдельным позициям мы можем усилиться", – сказал Гончарук.

Премьер-министр также заверил, что в правительстве сформирована единая команда, хотя не все министры входят в его близкий круг, в частности глава МВД Аваков.

"Очевидно, что Арсен Борисович не входит в ближайший круг, которых я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды", – сказал Гончарук.

В целом, по его словам, правительство работает согласованно, между министрами выстроены качественное взаимодействие и коммуникация.

"Мне с каждым из министров работается комфортно, мы со всеми нашли общий язык, и я вам абсолютно откровенно могу сказать, что я сейчас не имею ни одного члена правительства, с которым мне бы не удалось построить качественную коммуникацию", – добавил он.

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