Гончарук анонсировал возвращение МинВОТ и кандидата на пост министра
2020-02-09 22:43:00
По словам премьера, в стране снова разделят Министерство ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране снова появится Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и назвал кандидата на пост. Об этом сообщил премьер в эфире ICTV, программе "Факты недели".
По словам Гончарука, занять должность главы нового министерства он предложил юристу Алексею Резникову, представляющему украинскую сторону на переговорах в Минске по Донбассу. Также он подтвердил, что новое ведомство появится в результате решения правительства разделить Министерство ветеранов с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий.
"Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Алексею Резникову, и я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", – сказал Гончарук.
Он также подчеркнул, что в правительстве советуются по новым назначениям в Кабмин, но Гончарук отрицает, что собеседования на должности проходят в Офисе президента.
"Они проходят в правительстве. А только когда мне нужен совет президента и когда я уже хочу представить кандидатов, которых я бы предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как с лидером нашей политической команды", – пояснил премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гончарук прокомментировал новые зарплаты министров. Оплату работы министров привязали к средней зарплате по стране, а размер премий ограничили одним окладом.
- Также премьер-министр поручил главам областей готовить планы работ с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство".