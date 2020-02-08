"Большое строительство": Гончарук поручил главам областей готовить планы работ

За реализацию проекта в каждом регионе отвечают главы ОГА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций за несколько дней подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, программа президента Владимира Зеленского "Большое строительство" стартует с 1 марта.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране", – заявил Гончарук.

Премьер пообещал со стороны правительства обеспечить регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя.

По его словам, главная задача руководителей ОГА – своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах.

Гончарук отметил, что в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей – в процессе согласования.

Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.

Премьер добавил, что в ближайшие дни у каждого главы ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам премьера Алексея Гончарука, в 2020 году в Украине планируют построить рекордное количество дорог – минимум 4 000 километров.