Зеленский впервые примет участие в мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом в понедельник сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер, пишет Интерфакс.

По его словам, Украина остается важным пунктом европейской политики в области безопасности.

"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина – важный пункт европейской политики", – сказал Ишингер журналистам в Берлине.

Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1963 года. В этом году участие в форуме примут около 850 гостей высокого уровня. Среди них: 40 глав государств и правительств, 60 министров иностранных дел, 40 министров обороны, а также много других важных персон.

Как ранее сообщал Фокус: