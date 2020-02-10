Крымчанин написал Зеленскому из Лефортово: просит обмена и денег для семьи

Арестованный россиянами крымчанин Иван Яцкин просит президента Владимира Зеленского включить его в обменный список.

Об этом говорится в его письме, адресованном главе Украины.

Яцкин пишет, что с 16 октября 2019 года власти РФ преследуют его по политическим мотивам.

"Меня обвиняют в госизмене в форме шпионства в пользу Украины. По этому обвинению мне грозит до 20 лет колонии", – объясняет он.

При этом, у него трое несовершеннолетних детей и недавно родившаяся дочь. У самого Яцкина также проблемы со здоровьем, которые невозможно решить в условиях Лефортовского СИЗО.

"Не так давно вы сказали, что жизнь каждого украинца для вас – высшая ценность. Очень рассчитываю, что и моя судьба будет вам небезразлична", – пишет арестованный крымчанин.

"Я не верю в справедливость российского суда и следствия. Единственная возможность вернуться к своим родным – это обмен в рамках политических договоренностей", – уверен Яцкин.

В конце своего обращения крымчанин также попросил Зеленского посодействовать выплате членам его семьи положенных им денежных средств.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.