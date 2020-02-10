СБУ обязали показать материалы по обыскам на "плюсах" депутатам от трех фракций

Комитет Верховной Рады по инфополитике уполномочил троих депутатов ознакомиться с материалам СБУ по обыскам в офисе "1+1 media".

Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о членах этого же комитета Никите Потураеве ("Слуга народа"), Владимире Вятровиче ("Евросолидарность") и Ренате Кузьмине ("Оппоплатформа").

Таким образом, силовики будут обязаны предоставить вышеуказанным нардепам доступ к материалам следствия.

Также комитет поработал над законопроектом о СМИ и предложил предусмотреть основания и порядок доступа правоохранителей к источникам информации журналистов.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 5 февраля сотрудники СБУ явились с обысками в офис телеканала 1+1 на улицу Куреневскую, 18. Там размещаются редакции проектов "Гроші" и "Секретные материалы". Кроме этого силовики также провели обыски в квартирах двух журналистов.

Силовики сразу "успокоили", заявив, что обыски в помещениях телеканала никак не связаны с работой СМИ, а только с расследованием прослушки премьер-министра Гончарука.

На канале "1+1" заявили, мол СБУ насмехается над медиасообществом. Также медийщики назвали обыски "политическим шантажем".