Прокуратура Панамы отказалась закрыть дело против Портнова, – "ЕС"
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний.
Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".
В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений.
"Очевидно, без Печерского суда закрыть это дело будет сложно", – говорят у Порошенко.
В то же время, дело против пятого президента Петра Порошенко, которые было открыто по заявлению того же Портнова, уже закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Также в "ЕС" добавили, что по производству в отношении Портнова Порошенко теперь проходит как потерпевший.
Портнов у себя в Telegram заявил, что утверждения "ЕС" – "ложь и дешевый пиар".
К своему посту он прикрепил фото документов из панамской прокуратуры и заверил, он в Панаме якобы ни в чем не обвиняется и никаких расследований против него не ведется.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дело против Порошенко первая спецпрокуратура Панамы по борьбе с организованной преступностью закрыла в середине октября.
- Портнов в этой связи поблагодарил генпрокурора Руслана Рябошапку, за то что у него "за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами и поинтересоваться активами Порошенко в этой стране".