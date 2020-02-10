Прокуратура Панамы отказалась закрыть дело против Портнова, – "ЕС"

Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений.

"Очевидно, без Печерского суда закрыть это дело будет сложно", – говорят у Порошенко.

В то же время, дело против пятого президента Петра Порошенко, которые было открыто по заявлению того же Портнова, уже закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Также в "ЕС" добавили, что по производству в отношении Портнова Порошенко теперь проходит как потерпевший.

Портнов у себя в Telegram заявил, что утверждения "ЕС" – "ложь и дешевый пиар".

К своему посту он прикрепил фото документов из панамской прокуратуры и заверил, он в Панаме якобы ни в чем не обвиняется и никаких расследований против него не ведется.

Как ранее сообщал Фокус:

Дело против Порошенко первая спецпрокуратура Панамы по борьбе с организованной преступностью закрыла в середине октября.