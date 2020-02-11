Арахамия прокомментировал замену Богдана Ермаком
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что смена главы Офиса президента не приведет к сильным изменениям в политике президентской команды. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.
"Он (новый глава ОП Андрей Ермак, – ред.) для нас не новый совершенно, да, просто на новой должности. Я думаю, что с точки рения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", – отметил Арахамия.
Он считает, что после назначения Ермака Офис президента будет уделять больше внимания внешней политике.
"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", – сказал Арахамия.
При этом он отметил, что не думал, что увольнение Богдана произойдет настолько быстро.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.
- Ранее в СМИ появилась информация, что между Богданом и Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицал конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.