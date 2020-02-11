Режиссер "Слуги народа" работает над запуском телеканала для ОРДЛО, – Бородянский

Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко помогает формировать концепцию нового государственного канала для временно оккупированных территорий.

Об этом заявил Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью РБК-Украина.

"На сегодняшний день он (Алексей Кирющенко, – ред.) один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", – заявил министр.

По его словам, "Студия Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску телеканала для ОРДЛО.

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В свою очередь Елена Трибушна, которая отказалась от руководства информационным вещанием создаваемого телеканала заявила в эфире "Донбасс. Реалии", что на этот канал пришли люди со "112 Украина".

"Как там будет на самом деле все будет происходить – я не знаю. Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди из 112-го канала, которые представились как консультанты этого проекта. А мы все прекрасно понимаем, что пропагандирует 112 телеканал и его владельцы. это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство", – рассказала она.

У Алексея Кирющенко есть российское гражданство. В 2015 году он получил в Украине вид на постоянное жительство. Это произошло тогда, когда Кирющенко участвовал в съемках сериала "Слуга народа".

Как ранее сообщал Фокус: