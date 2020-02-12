Дело об угрозах Зеленскому: Федине сообщили о подозрении
Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине сообщили о подозрении в ГБР. Об этом пишет LB.ua.
"По результатам вручения имею повестку на допрос", - сообщила депутат.
Ей инкриминируют угрозу убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).
"Дело мое, дело Маруси, дело Шеремета, дело Ковалева, дело Марченко - это попытка деморализовать, десакрализировать и дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить ту среду, которая сегодня едва ли не единственная реально борется за независимое украинское государство", – заявила депутат.
Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре ГПУ открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР.
- 5 февраля во время допроса в ГБР Зверобой вручили уведомление о подозрении. 10 февраля суд в качестве меры пресечения избрал ей личное обязательство. Зверобой должна носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию.