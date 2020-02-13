"Маркетинговый ход": Нардеп от "Слуги народа" считает, что коронавирус придумали для продажи масок

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что история с китайским коронавирусом – маркетинговый ход, чтобы продать больше медицинских масок.

Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ".

По ее словам, часть фракции такого же мнения.

"В нашей фракции разделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", – сообщила она.

Василевская-Смаглюк также рассказала, что 12 февраля была на заседании Кабинета министров и там, по ее словам, не было ни одного обсуждения угрозы коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.