Лещенко извинился за сравнение Коломойского с Кадыровым: "Злого умысла не было"

Экс-нардеп а ныне – член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко признал, что был не прав, когда говорил о превращении Коломойского в Кадырова.

Об этом Лещенко рассказал в интервью ЭП.

Журналист процитировал слова Лещенко пятилетней давности: "Пора называть вещи своими именами: Коломойский и его замы уже неприкрыто шантажируют киевскую власть. Их задача – получить карт-бланш на управление Днепропетровской областью".

По его мнению, тогда Коломойский хотел сделать из Днепропетровской области "личное феодальное владение, которое будет контролироваться при помощи личных армий".

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"И не нужно обижаться – именно так возник Кадыров в Чечне", – говорил тогдашний нардеп от БПП.

Сейчас же Лещенко признает, что был не прав.

"Тут я в каком-то смысле, наверное, да, драматизировал, сгустил краски, и Кадыровым Коломойский не стал... Я гиперболизировал ситуацию. При том, злого умысла у меня не было", – заявил он.

"Это были мои эмоциональные мысли в разгар словесного конфликта с ним, который сопровождался телефонными звонками с какими-то там намеками", – добавил Лещенко.

Также экс-нардеп вспомнил про похищения людей, которые якобы были исполнены "людьми из орбиты Коломойского". Это Лещенко и подталкивало к тому заявлению по Кадырову, которое он сделал.

Завершая тему с Коломойским, Лещенко сравнил украинского бизнесмена с покойным российским олигархом Борисом Березовским в эпоху его активной политической деятельности.

"Но это очень упрощенное, поверхностное сравнение и я не хочу, чтобы оно звучало как прямая аналогия", – уточнил экс-нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера стало известно, что бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов стали конечными бенефициарами компаний "Таргет-М" и "Рокит-М".