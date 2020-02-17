"Я – ваш друг": глава Мюнхенской конференции объяснил скандальный план по Донбассу

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер дал разъяснения по поводу разработанного международными неправительственными организациями плана прекращения войны на Донбассе, который был обнародован, а позже снят с сайта конференции.

Об этом передает ТСН Тиждень на канале 1+1.

По мнению Ишингера, у Украины нет поводов "так возмущаться" рекомендациями Мюнхенской конференции.

"Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений – и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал он.

Ишингер признал, что в рекомендациях "могут быть контраверсионные вещи", но неправильно говорить, что это делает их пророссийскими.

Он также не видит ничего плохого в том, что среди авторов этого плана была "пара россиян". По его словам, Украина "должна быть счастлива, что россиян пытались привлечь к дискуссии".

"Мы все за Украину. Я – ваш друг", - подытожил Вольфганг Ишингер.

Напомним, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.