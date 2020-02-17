"Я – ваш друг": глава Мюнхенской конференции объяснил скандальный план по Донбассу
2020-02-17 11:48:15
Вольфганг Ишингер не видит ничего плохого в том, что среди авторов плана была "пара россиян"
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер дал разъяснения по поводу разработанного международными неправительственными организациями плана прекращения войны на Донбассе, который был обнародован, а позже снят с сайта конференции.
Об этом передает ТСН Тиждень на канале 1+1.
По мнению Ишингера, у Украины нет поводов "так возмущаться" рекомендациями Мюнхенской конференции.
"Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений – и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал он.
Ишингер признал, что в рекомендациях "могут быть контраверсионные вещи", но неправильно говорить, что это делает их пророссийскими.
Он также не видит ничего плохого в том, что среди авторов этого плана была "пара россиян". По его словам, Украина "должна быть счастлива, что россиян пытались привлечь к дискуссии".
"Мы все за Украину. Я – ваш друг", - подытожил Вольфганг Ишингер.
Напомним, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.
В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя так называемый "Мюнхенский план", заявил, что обсуждать способы урегулирования ситуации на Донбассе можно только в рамках "нормандского формата".