Бирюков назвал голосовавших за Зеленского военных "ублюдками", а потом извинился

Глава партии "Слуга народа" предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих после того. Об этом на заявил на заседании Согласительного совета Верховной Рады, об этом сообщает Украинская правда.

Так он отреагировал пост Юрия Бирюкова, экс-советника пятого президента Петра Порошенко, в котором он назвал "ублюдками" военных, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского.

"У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом. Она и так, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, - никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса - нынешнего или прошлого - этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует", – заявил Корниенко.

Он добавил, что, сейчас, в годовщину президентской кампании, наблюдается "возвращение к такой неприятной штуке как язык ненависти".

"Раздаются призывы, оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим главным военнокомандующим ". Корниенко назвал такие действия неприемлемыми.

15 февраля Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами". На данный момент пост уже удален.

Так он отреагировал на озвученной на Мюнхенской конференции по безопасности предложение патрулировать ОРДЛО совместно с представителями этих территорий и членами миссии ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", – пояснил он. Зеленский не уточнил, о каких именно представителях идет речь, но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по минским переговорам согласовать такой вариант.

Сегодня Бирюков опубликовал новый пост с извинениями.

Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа.

"Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил", - написал Бирюков.

Он добавил, что сам практически сразу же почувствовал дискомфорт из-за своего поста.

"Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план из 12 пунктов по прекращения войны на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.