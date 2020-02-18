"Не военные и не вооруженные". Данилов рассказал, кто будет входить в патрули со стороны ОРДЛО

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе. Об этом Данилов сообщил на брифинге СНБО.

По его словам, совместные патрули будут состоять из украинских военных представителей местных громад.

"Речь идет о представителях громад, которые живут на той территории, это не военные, не вооруженные люди. Это представители тех территориальных громад, которые находятся там", – заявил Данилов.

Также он подчеркнул, что боевики не будут причастны к патрулированию.

"Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль совместно с ОБСЕ или другой структурой", – добавил секретарь СНБО.

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