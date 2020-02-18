"Не военные и не вооруженные". Данилов рассказал, кто будет входить в патрули со стороны ОРДЛО
2020-02-18 13:23:00
Секретарь СНБО прокомментировал инициативу создания совместных патрулей на Донбассе
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе. Об этом Данилов сообщил на брифинге СНБО.
По его словам, совместные патрули будут состоять из украинских военных представителей местных громад.
"Речь идет о представителях громад, которые живут на той территории, это не военные, не вооруженные люди. Это представители тех территориальных громад, которые находятся там", – заявил Данилов.
Также он подчеркнул, что боевики не будут причастны к патрулированию.
"Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль совместно с ОБСЕ или другой структурой", – добавил секретарь СНБО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил секторальное разведение сил и средств на Донбассе.
- Владимир Зеленский также заявил, что Украина не намерена вступать в "прямой диалог" с главарями "республик" на Донбассе.
- После этого, Аваков рассказал, кто из "представителей ОРДЛО" будет участвовать в совместных патрулях. Глава МВД предложил принять "закон о коллаборантах".