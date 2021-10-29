Амбициозные планы. Андрей Садовый поможет украинским громадам в написании стратегий развития

Мэр Львова Андрей Садовый, возглавивший Палату местных властей, планирует помочь другим регионам со стратегиями развития территорий

Городской голова Львова Андрей Садовый, избранный председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, в интервью Фокусу "Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о давлении Порошенко и об отношениях с Зеленским" рассказал, чем планирует заниматься в новой роли. "У меня есть амбициозная цель — хочу помочь украинским громадам, а их в Украине 1469, с написанием стратегий развития", — прокомментировал политик. По его словам, когда ему предложили этот пост, он сомневался, но все-таки решил согласиться.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Также мэр отметил, что в ближайшее время во Львове появится десять постоянных резиденций: главного архитектора, экономиста, эколога, транспортника, других специальностей. "Это даст возможность для коллег из других городов приезжать сюда и обмениваться опытом", — подчеркнул Садовый.

Читайте больше: "Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о давлении Порошенко и об отношениях с Зеленским"