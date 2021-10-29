Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о давлении Порошенко и об отношениях с Зеленским

Мэр Львова рассказал Фокусу об индустриальных парках, о том, как решает проблемы парковок, о Стратегии развития культуры — и о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах.

— А вы котов боитесь? — Андрей Садовый с легкой улыбкой смотрит на меня, и пока я пытаюсь понять, что мэр Львова имеет в виду, он исчезает за тяжелой портьерой. У меня есть несколько минут, чтобы рассмотреть просторный, уютный кабинет городского головы. В правом углу стоит небольшой стол без намека на беспорядок, даже книги выстроились в аккуратную башню. Над креслом большой герб Львова, рядом с флагом Украины. В другом углу традиционная изразцовая печь, перед которой стоит икона Божьей Матери.

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Садовый возвращается с полосатым упитанным котом на руках. Это Левчик, поселившийся в мэрии в начале сентября 2020 года и быстро ставший любимцем львовян. Сейчас у "кошачьего мэра" есть собственные страницы в Инстаграмме и Тиктоке. Садовый откровенно наслаждается эффектом от появления кота, радостно передает его мне на руки, и мы наконец-то переходим ко второй части интервью, потому что вообще наш разговор начался еще полчаса назад в совсем другом месте.

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Договориться об интервью с мэром Львова было нетрудно, а вот определиться со временем гораздо сложнее. Разговор несколько раз переносили, потому что у городского головы возникали неотложные дела. Чтобы перехватить Садового, мне предложили приехать на закладку краеугольного камня индустриального парка Sparrow Park Lviv в промышленной зоне "Сигновка". Мэр на строительной площадке появляется последним и быстро обходит гостей мероприятия, здороваясь с ними по новому ковидному этикету — "кулачком". Во время закладки камня он моментально превращается в "тамаду": громко приглашает присутствующих предпринимателей и депутатов поработать руками, "потому что это не деньги считать".

"Я не планировал так долго работать городским головой, но так сложились обстоятельства"

Официальная часть заканчивается, и Садовый соглашается поговорить, возвращаясь в город. Уже в авто рассказывает, что взял два дня отпуска, чтобы попить водички в Моршине, но не мог отказаться от участия в мероприятии и интервью.

Строительство в Сигновке — отличный повод поговорить о другом известном проекте: "Ситипарк-Львов". В 2015 году нидерландская компания CTP решила построить первый в Украине индустриальный парк. Через год после продажи участка инвесторам Генпрокуратура обыскала городской совет и изъяла документы о соглашении, заблокировав строительство. В 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Андрею Садовому в злоупотреблении властью.

Расскажите о последних новостях этого проекта.

— Это очень досадная ситуация для инвестиционного имиджа нашей страны. Компания CTP купила землю и намеревалась быстро начать строить индустриальный парк во Львове. Но из-за политики им физически не дали этого сделать, начались претензии к ним, ко мне. Уголовное дело идет уже шестой год. Я говорил об этой ситуации с президентом Зеленским, когда его только избрали, и он готов был принять владельца CTP, но тот отказался приезжать в Украину из-за такого отношения. Все это сделано силами [Юрия] Луценко [в 2016–2019 гг. – генеральный прокурор] и его компании. К величайшему сожалению, никто из них не наказан. То есть, можно заблокировать инвестиции в Украину, создать негативный имидж государству, но виновных не будет.

Dragon Capital перекупила этот проект. На каком этапе компания сейчас?

— Это большой успех, что Томаш Фиала [СЕО компании] и Dragon Capital взяли на себя ответственность. Они приступили к строительным работам. И я счастлив, что сегодня государство готово инвестировать средства в подведение сетей в индустриальные парки. Так что есть понимание важности создания новых рабочих мест. Также в Рясном есть более 10 га для еще одного индустриального парка. Финальным результатом этих проектов станет создание 10 тыс. рабочих мест.

Львов, мусор и политическое давление

По дороге в Сигновку машина прессслужбы трижды стояла в пробках. На обратном пути мэр быстро преодолевает расстояние до центра города, почти не останавливаясь.

Если открыть любой опрос о комфортности жизни во Львове, горожане в первую очередь жалуются на общественный транспорт и автомобильные пробки. На тысячу населения во Львове приходится 200 машин. Город не рассчитан на такое количество автомобилей. Как вы работаете с этой проблемой?

— Вопрос транспортной ситуации сегодня больше обсуждается горожанами, это правда. Другого варианта, кроме дальнейших инвестиций в развитие общественного транспорта, нет. Сейчас на средства Европейского инвестиционного банка будем покупать 100 новых автобусов. Этот проект уже давно должны были реализовать, но конкурс выиграла компания МАЗ [белорусское государственное предприятие], и мы отменили тендер. Во времена противостояния с Россией я считаю недопустимым перечислять средства стране, которая не настроена к Украине позитивно.

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Также мы планируем закупить 250 электробусов, первый уже ездит по дорогам города и демонстрирует высокое качество. Третий проект – это покупка 100 троллейбусов с автономным ходом. То есть, все вместе — это 450 новых крупноформатных транспортных средств, которые кардинально изменят ситуацию во Львове.

Уже несколько лет во Львове идут разговоры о подземных паркингах, но строить их не начали. Почему?

— Мы работаем над возможностью построить подземный паркинг на площади Петрушевича через частно-публичное партнерство. Но законодательство о таком партнерстве очень сложное, слишком много препятствий. Проще было организовать все через инвестиционный конкурс, но мы уже должны пройти по этому пути до конца. Плюс у нас есть 8 га между улицами Шевченко и Городоцкой, где будет большой комплекс: Дворец искусств, конгресс-центр, территория под гостиницу. Там планируем городской паркинг на несколько тысяч машин. Но этот проект должно одобрить правительство.

"Когда ты едешь по горбатым дорогам на убитых автобусах, тебе не очень до культуры"

Сегодня у нас достаточно парковок, однако есть одна проблема. На площади перед железнодорожным вокзалом, например, работает паркинг, но люди не хотят заплатить 20 грн и оставить автомобиль, потому что считают, что паркинги должны быть бесплатными. Это большая иллюзия, и я не знаю, откуда она появилась. Наша задача — дать людям понимание, что выгоднее пользоваться общественным транспортом, чем частным, это быстрее и дешевле.

Одно из ваших обещаний – строительство мусоросортировочного комплекса. На каком этапе этот проект?

— В 2016–2018 годах Львов пережил мусорную блокаду. Впервые в цивилизованном мире мусор использовался для политического давления. И все потому, что Садовый в то время был лидером "Самопомощи". Наша фракция была в Верховной Раде, и Петр Алексеевич [Порошенко] хотел таким образом сделать "Самопомощь" лояльной и давил на Садового. Сегодня это все — история. Мы привлекли средства Европейского банка реконструкции и развития, средства разных экологических организаций – всего €100 млн – и строим несколько комплексов. Во-первых, это завод по переработке твердых бытовых отходов, выиграла тендер польская компания. Рядом уже построена станция компостирования, которая будет увеличивать объемы. Третий крупный проект — это завод, где ил, образующийся после очистки стоков, будет превращаться в биогаз, получая собственную электроэнергию для водоканала. Четвертое направление, которое находится в активной фазе, – рекультивация существующего полигона. Там планируем сделать большую зону отдыха, возможно даже с гольфовыми полями.

Каков срок реализации этих проектов?

— В 2023 году должны работать оба завода — и по переработке ТБО, и по выработке биогаза. Рекультивация полигона к тому времени тоже полностью закончится.

Как Львов решает ситуацию с мусором, пока строительство продолжается?

— Мы договорились с громадами, готовыми принимать наши отходы на платной основе, с этим никаких проблем нет. Как только в стране сменилась власть, сразу прекратилось политическое давление и мы нормально организовали всю работу.

Культура окрестностей. Стратегия развития культуры Львова

В Стратегии развития культуры Львова к 2025 году первая цель – децентрализация. Основные культурные предложения сосредоточены в центральной части города. Как это сбалансировать?

— Открою вам тайну: в следующие три-четыре года это для меня будет основным приоритетом. Наконец-то мы получили Дворец [культуры] "Лорта" от Укроборонпрома и совместно с Малой академией наук будем строить там Дворец науки и техники. Также активно развивается сеть культурных учреждений в Сихове. Децентрализация культуры для нас критически важна. Человек не должен ехать в центральную часть города, чтобы получить эстетическое удовольствие. Вообще современная культура, искусство – это единственное, что расширяет горизонты мышления. Моя цель, чтобы в последующие годы Львов стал Меккой для молодых скульпторов, художников, художников, музыкантов, чтобы они приезжали сюда творить.

Обычно о культуре начинают беспокоиться, когда закрыты базовые вопросы. Считаете, что основные проблемы во Львове уже преодолены, так что можете позволить себе заниматься развитием культуры?

– И да, и нет. С одной стороны, есть личное созревание человека. С другой стороны, мы действительно многое сделали за последние годы с точки зрения инвестиций в инфраструктуру — дороги, коммуникации, поэтому время пришло. Люди это уже поймут. А когда ты едешь по горбатым дорогам на убитых автобусах, тебе не очень до культуры.

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В 2014 году во Львов переехало много людей из Крыма, Донбасса. Как это повлияло на город? Что делала мэрия, чтобы переселенцы адаптировались?

— Во Львов переехали люди, которые имели определенную профессию и навыки. Многие сейчас работают в инжиниринговых компаниях, где неплохие заработки. Кто-то открыл общепит или магазины. Сюда приехали небедные люди, чтобы вы понимали. И сегодня они вносят свой вклад в жизнь города, создание новых рабочих мест. Они встроились очень легко, потому что восприняли наш уклад.

Горожане не опасались, что переселенцы изменят местный менталитет, культуру?

— В XX веке структура населения Львова изменилась на 90%. Еще 100 лет назад город населяли поляки, евреи – украинцы не были большинством. Это во времена советской индустриализации сюда приехало много людей из окрестных сел, и здесь стали больше говорить на украинском языке. Сегодня Львов – это город, где живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий, и у нас полная гармония.

Городской голова Львова: выборы как баттл

Автомобиль мэра останавливается рядом с городским советом. На входе стоит устройство для измерения температуры, мэр немного приседает, чтобы сканер мог считать информацию. По дороге в свой кабинет на втором этаже Садовый приглашает взглянуть на сессионный зал. "Такого нигде в Украине нет, как европейский парламент!" — хвастается он. Фраза "такого больше нигде в Украине нет" во время разговора звучит еще несколько раз.

Сменяемость власти – один из базовых принципов демократии. Вы возглавляете город уже 15 лет. На ваш взгляд это идет на пользу Львову? Не нуждается ли он в притоке новой крови, идей, энергии?

— Моему первому заместителю Андрею Москаленко 34 года. Руководителю моей администрации Евгению Бойко еще нет 30. Вообще, средний возраст наших работников — 30 лет. За год в городском совете около тысячи студентов проходят стажировку, затем лучшие приходят сюда работать. Я здесь, возможно, один из самых старших по возрасту.

"У меня есть амбициозная цель — помочь общинам Украины с написанием стратегий развития"

Честно говоря, не планировал так долго работать городским головой, но так сложились обстоятельства. На выборах в 2020 году мои оппоненты потратили более $10 млн, чтобы забрать Львов себе. Но львовяне этого не поддержали, люди просили меня: "Иди еще на одну каденцию". Сегодня я счастлив, что имею возможность работать. Если вы посмотрите на крупные города мира, то увидите, что наиболее успешны те, где у власти есть определенная прогнозируемость. К примеру, Рафал Дуткевич 16 лет работал городским головой во Вроцлаве. А еще есть мэр Будапешта, мэр Вены, таких примеров очень много.

Действительно, Михаэль Гайпль был бургомистром Вены 24 года, но эффективность его работы поражает. Он имел большой проект озеленения города, он существенно сократил использование частного автотранспорта. Вас по какому проекту запомнят?

— Когда я вступил в должность, вода во Львове была по графику: четыре часа утром, четыре вечером. Все только и говорили, почему в городе невозможно круглосуточное водоснабжение. Но уже в 2009 году мы запустили воду круглые сутки. Также мы качественно провели Евро-2012, построили новый стадион, аэропорт – одни из лучших в Украине. На сегодняшний день для меня критически важны инвестиции в культуру, образование, новые пространства.

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В 2019 году вы говорили, что хотите уйти с должности, путешествовать и проводить время с семьей. Но снова баллотировались и сейчас много говорите о планах. Что для вас будет маркером, когда вы поймете, что пора оставить мэрское кресло? Какой срок себе даете?

— Выборы мэра во Львове — это очень серьезный баттл. Это не выборы депутата Верховной Рады. Здесь побеждают стратегии, идеи развития. Я хочу, чтобы следующим мэром также был гражданин или гражданка, рожденные во Львове. Человек, знающий, что такое система управления городом. Имеющий видение. Я не знаю, когда это произойдет. Может, через четыре года, может, раньше.

Садовый и Зеленский. Быстрый ум президента

Какие у вас отношения с Владимиром Зеленским? Когда в последний раз с ним общались, о чем шла речь?

— Я с ним познакомился, когда они снимали фильм во Львове [в 2018 году студия "Квартал 95" снимала здесь фильм "Я, ты, он, она"]. Он пришел в гости, мы сидели на балконе, пили кофе. Последний раз встречался с ним на Конгрессе местных и региональных властей около двух недель назад. Мне предложили возглавить Палату местных властей. Я сомневался, но согласился. У меня есть амбициозная цель – хочу помочь украинским громадам, а их в Украине 1469, с написанием стратегий развития. К тому же мы во Львове создаем десять резиденций: главного архитектора, главного экономиста, юриста, эколога, транспортника и т.д. Это возможность для коллег из других городов приезжать сюда и обмениваться опытом.

"За год в городском совете около тысячи студентов проходят стажировку, лучшие остаются работать"

Помню, когда Зеленский стал президентом и приехал с первым официальным визитом во Львов, мы с ним гуляли по площади Рынок, и он говорил: "Слушай, как сделать, чтобы так красиво было по всей Украине?" А надо просто много работать, и тогда будет результат.

Какие у вас отношения сегодня, как бы вы их описали?

— У нас с ним исключительно официальные отношения. Я однажды был у него в кабинете, когда мы собирались перед подписанием Меморандума по тарифам. Там были премьер-министр, руководитель Офиса президента, а также мои коллеги – мэр Житомира и мэр Днепра. Это был полуторачасовой разговор, давший положительный результат — тарифы в стране не подняли. Что мне понравилось — он [Зеленский] имеет быстрый ум, погружается в детали обсуждаемой проблемы. Это то, что я увидел. А анализировать работу президента, пока он в должности — это неправильно. Я понимаю, как сложно принимать решения и нести за них ответственность.

Сейчас много говорят об узурпации Зеленским власти. Как мэр вы ощущаете давление со стороны Киева?

— Нет, сегодня никакого давления не ощущаю, напротив, могу сказать о сотрудничестве. К примеру, сегодня вы видели индустриальный парк, туда две недели назад приезжал министр [развития общин и территорий Алексей] Чернышев, я ему все показал-рассказал. Министр экологии радостно приобщился к тому, чтобы Львовщина имела новый полигон твердых отходов. С министром юстиции я тоже время от времени общаюсь. Многих министров знал лично еще до того, как они заняли должности. У нас нормальное сотрудничество.

[ + – ] В качестве тамады. На закладке краеугольного камня Садовый активно привлекал гостей Фото: Роман Балук

Когда в прошлом году в Украине вводили "красную зону", некоторые руководители городов игнорировали это решение. Может Львов позволить себе не выполнять такие указания?

– Когда в прошлом году весной запрещали выходить в парки, я сказал, что это абсурд. Или когда правительство вводило карантин выходного дня, я говорил, что это ахинея, которая не даст никакого эффекта. Мы тогда объявили субботу и воскресенье во Львове рабочими днями и таким образом поддержали наших предпринимателей. Но когда мы садимся вместе с правительством и понимаем, что действительно нужно идти на определенные ограничения, когда это решение принимается совместно, то мы его выполняем. Правительство должно уважать местное самоуправление. Не может быть так, что какой-нибудь дядя в высоком кабинете будет указывать, что делать мэру Ужгорода или мэру Полтавы. Давай вместе сядем, подумаем и примем решение!

Как вообще оцениваете политику правительства по борьбе с COVID-19?

— Если проанализировать статистику европейских стран и Украины, то по уровню заболеваемости мы находимся примерно на одинаковых позициях. То, что у нас значительно более низкий уровень вакцинации, вполне естественно, потому что начали кампанию на полгода позже. Сегодня во Львове вакцинировано 30% населения, нормальная динамика. В целом решения [правительства] мне кажутся логичными, просто мы беднее.

"Кресло президента — это электрический стул, очень сложная должность"

Однако даже в ководный год мы во Львове умудрились дать безумный толчок развитию медицины. Вообще прорыв медицины – это не деньги, не оборудование, это менеджмент. Тотальная проблема нашего государства – отсутствие качественного менеджмента в этой сфере. Но с Ляшко [министром здравоохранения] у нас нормальные рабочие отношения, он молодец.

Будете ли снова баллотироваться на президентских выборах?

— [Громко смеется.] Знаете, я счастлив работать городским головой и быть полезным обществу. Говорить сегодня о каких-то планах – некорректно. Львовяне доверили мне эту работу, я написал очень объемную программу "24/7", поэтому любые такие разговоры не ко времени. У нас люди не понимают, что кресло президента – это электрический стул, очень сложная должность. Чтобы навести порядок в стране, нужно 500 человек. Профессиональных, профессиональных, готовых прийти и начать работать со следующего дня. К сожалению, такую команду в нашем государстве пока не удалось создать. Но я верю, что это возможно.

Не жалеете, что вообще ввязались в президентскую гонку?

– Нет! Это уникальный опыт. Я поездил по стране, был почти во всех областях. Счастлив, что судьба дала мне такое испытание. Да и вообще спасибо судьбе — я жив, хорошо чувствую себя, у меня много планов.