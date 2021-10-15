Файне місто. В Рейтинге комфортности городов Украины 2021 первое место занял Тернополь

Фокус в тринадцатый раз подготовил Рейтинг комфортности украинских городов. В 2021 году в методику подсчета редакция внесла несколько изменений. Во-первых, в рейтинг вошли два новичка — Северодонецк и Мариуполь, представляющие Луганскую и Донецкую области. Во-вторых, помимо таких традиционных критериев, как экономические и экологические показатели, мы учли субъективное восприятие жителями своих городов.

Как выбирали самый комфортный город Украины

Взяв за основу результаты Седьмого муниципального опроса, подготовленного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, Фокус добавил пять новых критериев. Среди них, например, оценка доступности города для людей с инвалидностью. Этот показатель мы выбрали, поскольку он важен и для других маломобильных категорий, например родителей, передвигающихся по городу с детскими колясками.

Таким образом, в рейтинге Фокуса произошли значительные изменения в сравнении с результатами 2020 года: лидером стал Тернополь, в первой пятерке оказались города, расположенные ближе к западу Украины. У них есть кое-что общее: здесь экологическая обстановка, как правило, лучше, чем в левобережной Украине, совершается меньше преступлений, ниже цены. При этом ниже и зарплаты, но, видимо, счастье не только в деньгах. Проанализировать показатели каждого участника рейтинга можно, внимательно посмотрев на таблицу, где приведены все критерии и начисленные за них баллы.

При подготовке справок о городах редакция обращала внимание прежде всего на новости, связанные с состоянием местной инфраструктуры. И здесь можно найти повод для оптимизма: в большинстве случаев по мере сил ее стараются развивать.

Рейтинг городов Украины: как мы считали

В рейтинг вошли 24 крупнейших города страны. Редакция Фокуса выбрала 16 критериев, по которым оценивались их качества. Максимально можно было набрать 125 баллов.

50 баллов город мог получить за экономические показатели — по десять баллов за каждый из пяти критериев. Это уровень средней зарплаты, стоимость условной продуктовой корзины, средняя стоимость жилья в новостройках и аренды квартир, а также соотношение количества резюме к вакансиям.

город мог получить за экономические показатели — по десять баллов за каждый из пяти критериев. Это уровень средней зарплаты, стоимость условной продуктовой корзины, средняя стоимость жилья в новостройках и аренды квартир, а также соотношение количества резюме к вакансиям. 10 баллов городу могло принести наличие в нем учебных заведений, вошедших в рейтинг Фокуса "100 лучших школ". Мы отдавали себе отчет в том, что у городов-миллионников шансы получить высокие баллы по этому критерию были получше, ведь школ в них значительно больше, чем в других областных центрах. Поэтому решили вывести более объективный показатель: количество вошедших в рейтинг школ на 10 тыс. населения.

городу могло принести наличие в нем учебных заведений, вошедших в рейтинг Фокуса "100 лучших школ". Мы отдавали себе отчет в том, что у городов-миллионников шансы получить высокие баллы по этому критерию были получше, ведь школ в них значительно больше, чем в других областных центрах. Поэтому решили вывести более объективный показатель: количество вошедших в рейтинг школ на 10 тыс. населения. 25 баллов — по пять за каждый из пяти критериев — город мог получить, исходя из оценки горожанами качества муниципальных услуг. Фокус взял в расчет оценки качества транспортной инфраструктуры, водоснабжения, доступность города для людей с инвалидностью. Также люди оценивали деятельность полиции и личное ощущение безопасности при передвижении в одиночку по темным улицам своего района.

— по пять за каждый из пяти критериев — город мог получить, исходя из оценки горожанами качества муниципальных услуг. Фокус взял в расчет оценки качества транспортной инфраструктуры, водоснабжения, доступность города для людей с инвалидностью. Также люди оценивали деятельность полиции и личное ощущение безопасности при передвижении в одиночку по темным улицам своего района. 10 баллов город мог получить за два экологических показателя: количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу и количество опасных отходов I–III классов в расчете на одного жителя. К отходам I класса — чрезвычайно опасным — относятся, к примеру, ртутьсодержащие приборы, к отходам III класса — умеренно опасным — относятся, например, моторные масла.

город мог получить за два экологических показателя: количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу и количество опасных отходов I–III классов в расчете на одного жителя. К отходам I класса — чрезвычайно опасным — относятся, к примеру, ртутьсодержащие приборы, к отходам III класса — умеренно опасным — относятся, например, моторные масла. Еще 10 баллов городу могли принести показатели средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2019 году.

городу могли принести показатели средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2019 году. Максимум 10 баллов полагалось за показатели количества преступлений на 10 тыс. жителей, еще 10 баллов — за показатели заболеваемости COVID-19.

Наивысший балл присваивался за лучший результат. Баллы начислялись пропорционально абсолютным величинам. К примеру, если средняя зарплата в Киеве (20 956 грн) почти на 6 тыс. выше, чем в следующем за ним по этому показателю Мариуполе (15 287 грн), то это отражается на общем итоге: Киев получает 10 баллов, Мариуполь — 5 баллов, а Чернов­цы, где самая низкая в стране средняя зарплата — 11 350 грн, — лишь 1 балл.

[ + – ] Где в Украине жить хорошо: 13-й рейтинг комфортности украинских городов от Focus.ua

1. Тернополь

[ + – ] Тернополь: №1 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

С 2020 года в Тернополе и области проходят ремонтные работы в рамках программы "Большого строительства" — это лучшая новость для горожан, поскольку местные дороги славятся невероятной разбитостью. За прошлый год отремонтировали 162 км дорог государственного значения, на 2021-й запланировали ремонт еще 200 км. В частности, кладут асфальт на объездной трассе вокруг Тернополя, ведут пути от областного центра к меньшим городам и селам. В населенных пунктах помимо проезжей части обустраивают тротуары, велодорожки и освещение.

Также в Тернополе на берегу местного пруда построили водную арену, которая сможет принимать 1 тыс. зрителей. Для города это имеет большое значение, поскольку с 1987 года он принимает международные водные соревнования. В августе, в частности, прошли этапы чемпионата мира по водно-моторному спорту, в которых участвовали команды из 15 стран.

2. Ивано-Франковск

[ + – ] Ивано-Франковск: №2 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

Главной темой в повестке дня Ивано-Франковска остается коронавирус. Город тяжело пережил две волны эпидемии осенью 2020-го и в начале этого года. В феврале городские больницы были переполнены, пациенты лежали в коридорах и столовых, прием новых пациентов прекращали. В марте мэр города Руслан Марцинкив заявил о том, что ситуация критическая, поскольку заболеваемость и смертность были на самом высоком уровне за все время эпидемии. В то же время в городе проходили противокарантинные демонстрации с требованием открыть рынки и магазины, несмотря на статус "красной зоны".

Ныне в Ивано-Франковске такая же сложная ситуация с вакцинацией населения. В городе привито 44 тыс. человек из 230 тыс., среди педагогов также низкий уровень вакцинации — 80% коллективов вакцинировались лишь в 10 из 42 городских школ, это означает, что они не смогут очно работать во время ухудшения эпидемической обстановки. Поэтому мэрия использует метод кнута и пряника: вакцинированным обещают оплачивать проезд в общественном транспорте и бесплатные билеты на футбол, а непривитых служащих коммунальных предприятий грозят уволить.

Мост, который в городе строят к микрорайону Пасечная, вошел в программу "Большое строительство", до конца года на него обещают выделить 100 млн грн. Завершить работы планируют в 2022 году.

3. Хмельницкий

[ + – ] Хмельницкий: №3 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В этом году Хмельницкий выиграл The 2021 Europe Prize. Престижную награду Парламентская ассамблея Совета Европы ежегодно присуждает городу, который активнее всего популяризирует европейские ценности. В частности, в Хмельницком на протяжении года организовывали совместные программы школ, колледжей и университетов с учебными заведениями других европейских стран.

Согласно опросу предпринимателей, проведенному в рамках исследования "Индекс конкурентоспособности городов Украины 2021", Хмельницкий вновь возглавил рейтинг по благоприятности бизнес-климата. Город набрал 67,65 балла из максимальных 100, однако в сравнении с прошлогодним рейтингом потерял 5,31 балла.

В конце августа НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС. Эту новость сообщил президент Владимир Зеленский, хотя сроки реализации проекта не уточнил.

4. Винница

[ + – ] Винница: №4 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В начале 2021 года в Виннице приняли новую Стратегию развития на десять лет, в которой главный акцент делается на то, чтобы город стал "магнитом", совершил прорыв в развитии и стал конкурентоспособным на национальном и региональном уровнях. Мэр Сергей Моргунов позиционирует Винницу как место, привлекательное для инвестиций. Для этого, в частности, мэрия возобновила проект реконструкции местного аэропорта. Обновить его планировали с 2019 года, однако лишь этой осенью Винница получила на эти цели финансирование из госбюджета, а также планирует взять кредит 300 млн грн.

Как и в предыдущей стратегии развития, рассчитанной до 2020 года, винницкие власти планируют развивать современную инфраструктуру. Однако местные жители не всегда довольны нововведениями. С 1 июня в городе повысили стоимость оплаты проезда в коммунальном транспорте до 8 грн, в частных маршрутках — до 10–12 грн. Также в маршрутках отменили оплату наличными и обязали установить в них терминалы для оплаты картами. Возмущены как горожане, так и владельцы автобусов. Первые — удорожанием проезда без повышения качества и безопасности услуг, вторые — тем, что в тесных салонах негде устанавливать терминалы.

5. Ровно

[ + – ] Ровно: №5 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

Похоже, Ровенская служба неотложной медицинской помощи стремится выйти на новый уровень скорости. У двух больниц, детской и взрослой, реконструкцию которых ведут в рамках президентской программы "Большая стройка", планируют построить вертолетные площадки для оперативной транспортировки больных.

В городе в последнее время частенько проводят акции протеста по разным поводам. Пожалуй, самая масштабная и долгосрочная из них связана с вакцинацией учителей общеобразовательных школ. Коротко говоря, конфликт сводится к тому, что администрация требует от учителей сделать прививку от COVID-19 для допуска к ученикам, а учителя не горят желанием вакцинироваться. Некоторым школам из-за этого пришлось перейти на дистанционный формат обучения. Еще один конфликт разгорелся вокруг здания второго корпуса музыкальной школы №1. Власти намереваются снести здание, активисты пытаются его сохранить, видя в строении историко-художественную ценность.

В августе ко Дню независимости после ремонта открыли автомобильную дорогу Ровно — Луцк Н-22. Судя по отзывам на форумах автомобилистов, сейчас она в идеальном состоянии.

6. Черкассы

[ + – ] Черкассы: №6 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

В Черкассах недавно завершился ремонт аэродрома, который начался еще в 2018 году. Общая стоимость работ составила почти 129 млн грн. Планируется, что аэропорт заработает к концу этого года, сначала он будет принимать только небольшие самолеты.

Весной после реконструкции открылся Черкасский академический областной украинский музыкально-драматический театр име­­­ни ­Т. Г. Шевченко. В 2015-м в помещении драмтеатра произошел масштабный пожар: полностью сгорели зрительный зал и перекрытия между этажами, обвалилась крыша. Реконструкция театра обошлась в сумму около 186 млн грн.

С начала этого года в городе отремонтировали более 12 тыс. кв. м внутриквартальных проездов. Заканчивается строительство двух современных детских площадок в парках "Сосновый бор" и "Долина роз".

Летом в городской больнице №3 открылась первая очередь отделения экстренной помощи. До конца года планируют завершить вторую, тогда в отделении смогут проводить круглосуточный прием, диагностировать пациентов и оказывать им неотложную помощь.

В сентябре в городе заработал социальный коворкинг Digital Cherkasy, рассчитанный на 20 рабочих мест, которые следует бронировать по предварительному звонку. Здесь есть отдельный зал для проведения конференций в более тесном формате или для Skype-переговоров, а также уютная лаунж-зона. Услуги коворкинг предоставляет бесплатно.

7. Киев

[ + – ] Киев: №7 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В стратегии развития Киева до 2025 года один из трех главных пунктов, помимо повышения конкурентоспособности экономики и комфорта горожан, — сохранение исторической самобытности и развитие культуры столицы. В этом направлении дела идут с переменным успехом, поскольку активисты и общественные организации не всегда выигрывают бой за наследие у властей и застройщиков. К успехам 2021 года можно отнести возвращение Гостиного двора на Подоле и заповедной части Жукова острова во владение громады Киева, за что активисты выступали годами.

В то же время с большой скоростью в центре столицы сносят исторические усадьбы, к примеру, дома Барбана, Осипа Родина, 150-летний дом на улице Саксаганского. Протесты и демонстрации не помогли сохранить здание "Цветы Украины", выразительный памятник советского модернизма. В судебном порядке активисты воюют за сохранение усадьбы Терещенко на улице Льва Толстого.

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Недавний пожар в костеле Святого Николая показал, что для киевлян важно сохранение культурного наследия: в течение суток после пожара на ремонт собрали около 26 млн грн — пожертвования делал не только бизнес, но и горожане.

К концу года планировали открыть две новые станции метро — "Мостицкую" и "Проспект Правды", но, вероятно, этим планам не суждено сбыться. Недавно "Киевметрострой" попросил перенести сроки завершения строительства на май 2023-го.

На днях стало известно о том, что в Киеве может стать одним рынком меньше: планируется временно закрыть Демеевский рынок, на территории которого хотят построить 85-метровую высотку с торговым центром.

8. Черновцы

[ + – ] Черновцы: №8 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

В конце марта в Черновцах завершили реализацию проекта, финансируемого ЕС — "Модернизация уличного освещения". За три года сеть уличного освещения обновили на треть: заменили около четырех тысяч уличных ламп на энергоэффективные лед-светильники, модернизировали 88 км линий электропередач и 32 уличных шкафа, в трех районах города установили 16 солнечных панелей, а также осветили три пешеходных перехода. Общая стоимость проекта составила более €1,5 млн, из которых почти €1,3 млн покрыл грант ЕС. По предварительным подсчетам, реконструкция сети позволит городу ежегодно экономить более €84 тыс.

В 2021 году в Черновицком областном музее народной архитектуры и быта впервые с момента открытия в 1986-м появились новые экспозиции: две старинные хаты из Подгорья и Вижницкого района. Посмотреть на новые экспонаты можно будет уже в октябре.

Также в этом году привели в порядок сквер, расположенный возле главной городской достопримечательности — бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, входящей в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старое асфальтовое покрытие заменили тротуарной плиткой, выкорчевали пни и снесли аварийные деревья, высадив вместо них новые. В центральной части сквера установили фонтан с освещением.

9. Кропивницкий

[ + – ] Кропивницкий: №9 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

Кропивницкий готовится стать побратимом города Чорума на севере Турции. В начале сентября в мэрию прибыла делегация посольства Турецкой Республики в Украине. Стороны обсудили варианты международного сотрудничества и развития экономических связей. В настоящее время областной центр активно наращивает объемы внешней торговли: если за первое полугодие прошлого года из Кропивницкого экспортировали товаров на 7,2 млн грн, то в этом году за тот же период экспорт вырос до 15,7 млн. Регион продает пищевые продукты, оборудование и механизмы. Кировоградская область занимает четвертое место в Украине по производству мороженого.

В Индексе конкурентоспособности украинских городов административный центр Кировоградской области в этом году занял 20-е место. У города неплохая позиция (11-е место) в категории "Основание бизнеса". Предприниматели на оформление регулятивных документов тратят 2,8 дня, это почти в два раза меньше среднего показателя по стране — 5,7. В то же время компонент "Ресурсы для развития" у Кропивницкого очень слабый — он находится на 43-м месте из 45 возможных.

10. Ужгород

[ + – ] Ужгород: №10 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

Лента городских новостей пестрит сообщениями о ДТП и различных преступлениях. Чтобы местная полиция вовремя успевала на места происшествий, ей предоставили электросамокаты, об этом уже объявили официально.

В Ужгороде недавно начался ремонт нескольких улиц. На Александра Богомольца помимо асфальтирования дороги планируют починить ливневую канализацию, сделать тротуары и обустроить велодорожку, которая соединит велодорожки улиц Тиводара Легоцкого и Михаила Грушевского. На улице Болгарской ремонтируют дорогу, ведущую к пожарной части, предполагается, что это позволит спасателям быстрее выезжать на вызовы.

[ + – ] Аэропорт в Ужгороде Фото: УНИАН

Летом впервые за два года в аэропорт Ужгорода прибыл регулярный рейс из Киева. В авиакомпании "Роза Ветров" надеются, что спрос на это направление будет стабильным. В сентябре в аэропорту заработало оборудование, позволяющее самолетам заходить на посадку по приборам. Ранее при малейшем ухудшении видимости пилотам приходилось отправляться на запасной аэродром.

11. Луцк

[ + – ] Луцк: №11 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В рейтинге "Индекс конкурентоспособности городов Украины 2021", составленном Институтом экономических исследований и политических консультаций при поддержке Агентства США по международному развитию, Луцк занимает 15-е место. Наиболее хорошие результаты город показывает по критерию "Поддержка развития бизнеса" (14-е место). Серьезной проблемой для региона остаются неформальные платежи и взносы (31-е место). Более половины опрошенных в городе считают, что их конкуренты работают в тени. При этом Луцк стал одним из трех украинских городов, где респонденты не смогли назвать ни одного рейдерского захвата за последние годы.

В этом году в Луцке заработал первый ресторан McDonald`s. Он стал самым большим в Украине одноэтажным заведением сети: насчитывает 230 посадочных мест внутри и 100 — на летней террасе. По словам городского головы Игоря Полищука, открытие McDonald`s дает 100 новых рабочих мест и солидные поступления в городской бюджет.

Еще одна из недавних новостей города — на площади Героев Майдана, где продолжается реконструкция, демонтируют постамент, который зарезервировали под памятник Степану Бандере. Вместе него планируют обустроить зеленую зону. Под памятник предлагают отвести другие места, но главная проб­лема не в этом, а в отсутствии денег на его изготовление. Граждане собрали лишь двадцатую часть от стоимости монумента, которую сейчас оценивают в 3,5 млн грн, а городской бюджет выделить такую сумму не в состоянии.

12. Чернигов

[ + – ] Чернигов: №12 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В этом году в Чернигове провели масштабные работы по замене дорожного покрытия. Обновили улицы Кольцевую, Малиновского, Летнюю, Хлебопекарную, новый асфальт положили на улице Шевченко — там дорога давно нуждалась в капитальном ремонте. На нескольких улицах появились новые гранитные бордюры, тротуары из плитки, стеклянные остановки и заниженные бордюры на пешеходных переходах. Во время ремонта не забыли о велодорожках — в городе ими обустроен 41 км.

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В конце августа в Чернигове после длительного ремонта открыли обновленную туристическую локацию — знаменитую Пушечную аллею на Валу. Здесь появился Екатерининский бастион — смотровая площадка, с которой открывается вид на одноименную церковь.

В центре Чернигова начали демонтировать яркие безвкусные вывески, которые не соответствуют городской концепции оформления фасадов зданий. Предпринимателей поставили перед выбором: сделать это добровольно или же дожидаться принудительного выполнения решения исполкома.

13. Николаев

[ + – ] Николаев: №13 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

Недавняя реконструкция Соборной площади в Николаеве обернулась грандиозным скандалом и судебными разбирательствами: НАБУ подозревает ряд местных чиновников и подрядчиков в присвоении более 26 млн грн. В августе здесь задержали вице-мэра Сергея Коренева и двух директоров подрядных фирм. При этом сама площадь до сих пор считается строительным объектом — ее так и не ввели в эксплуатацию.

Еще в 2020 году депутаты Николаевского горсовета утвердили концепцию развития рек и маломерного судоходства. Среди прочего в городе планируют запустить водный транспорт через акваторию судостроительного завода. Об этом давно просят перевозчики, идею поддерживают в облгосадминистрации, однако для этого необходимо обустроить новые причалы.

На днях в Николаеве открыли первое в городе дипломатическое представительство — Почетное консульство Литовской Республики, которое будет способствовать развитию экономических и торговых связей между двумя странами. Консулом назначен Сергей Сыпко, президент агрохолдинга Agrofusion Group и бывший совладелец компании "Сандора".

14. Харьков

[ + – ] Харьков: №14 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

Этот год в Харькове проходит под лозунгом "Дождались". В мае спустя девять лет после начала строительства открылся ТРЦ "Никольский", ставший одним из крупнейших в городе, его площадь — 106 тыс. кв. м.

23 августа, в День города, состоялось торжественное открытие зоопарка, который закрыли на реконструкцию летом 2016-го, но активно принялись за работу лишь два года назад. На работы планировали потратить 104 млн грн, однако вложили уже более 1 млрд грн. Это событие, безусловно, можно было бы отнести к категории долгожданных, если бы зоопарк начал полноценно функционировать. Но пока из запланированных к перестройке 14 локаций открыли лишь две, количество посетителей администрация ограничивает несколькими тысячами человек в сутки. Реконструкция же займет еще минимум год, а все объявленные городской властью тендеры, связанные с проведением работ, тянут почти на 2,5 млрд грн.

[ + – ] Харьковский зоопарк

Зато активнее продвигается запланированное на 2021-й строительство 40 небольших парков. В разных районах города уже открыли около 30 спортивных, детских и развлекательных локаций.

В этом году в Харькове решили обновить общественный транспорт и закупить 150 низкопольных автобусов турецкого производства. Первые 12 автобусов вышли на маршруты. Прибыл в город и низкопольный трамвай швейцарской компании Stadler, правда, только один — для эксплуатационных испытаний.

15. Львов

[ + – ] Львов: №15 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

Во Львове продолжается декоммунизация. Летом здесь демонтировали центральные скульптуры советского монумента Славы и переместили их в музей "Территория террора". На месте горельефов планируют создать новое общественное пространство, также рассматривается возможность обустройства здесь канатной дороги.

У мэрии есть и другие грандиозные планы, к примеру, строительство нового следственного изолятора. По задумке, здание СИЗО должно стать памятником современной архитектуры. В то же время во Львове в рамках программы "Большая распродажа тюрем" на аукционе продали исправительную колонию за 337,5 млн грн. На ее территории собираются возвести офисный кампус.

Прорывным направлением для города стало развитие системы здравоохранения. В Больнице скорой помощи открыли десять современных операционных, в горбольнице №8 оборудовали новую реанимацию при отделении интенсивной терапии, в областной клинике заработала высокотехнологичная операционная. В августе открыли Центр трансплантологии, где планируется проводить до 500 операций в год. Также львовская мэрия работает над новой медицинской стратегией, в соответствии с которой все коммунальные медучреждения поделят на три объединения. Ожидается, что так у врачей улучшатся условия труда, а больницы расширят перечень услуг.

Во Львове в течение двух лет намерены завершить строительство мусороперерабатывающего завода. Но, по мнению министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, одного завода столь крупному городу будет недостаточно.

16. Запорожье

[ + – ] Запорожье: №16 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

В 2021 году местные власти всерьез взялись за оздоровление городской инфраструктуры. Начали с системы отопления. В сентябре объявили открытый конкурс на разработку новой усовершенствованной системы теплоснабжения. Это совместный проект Запорожского горсовета и американского Агентства по международному развитию — часть комплексного начинания "Проект Энергетической Безопасности", которое финансирует Агентство, а реализует корпорация Tetra Tech ES, Inc. Также в Запорожье принялись реконструировать муниципальные библиотеки — на это деньги выделили из местного бюджета.

В городе продолжается возведение автомобильного вантового моста через Днепр. В районе заезда на мост в этом году начали строительство железнодорожного путепровода, автодорога пройдет под ним.

Ради замены трамвайных путей временно изменили некоторые очень востребованные маршруты. Это закономерно вызвало недовольство горожан. Зато по поводу расчистки улиц у них никаких возражений не было. За первое полугодие 2021 года городские власти ликвидировали 600 стихийных свалок.

17. Житомир

[ + – ] Житомир: №17 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

Жители Житомира недовольны качеством коммунальных услуг. Согласно все­украинскому муниципальному опросу, минимум 40% горожан оценивают качество сбора мусора, канализации, транспортной инфраструктуры, дорог как плохое и ужасное. В городе регулярно случаются аварии на теплоцентралях и порывы труб, поэтому десятки домов то и дело остаются без электричества и воды. СБУ в начале 2021 года уличила одно из коммунальных предприятий Житомира в растрате 1 млн грн, предназначенных на капитальный ремонт изношенной инфраструктуры. Неудивительно, что жители Житомирщины были одними из активных участников "тарифных" протестов, прокатившихся по разным регионам Украины в конце 2020 — начале 2021 года в связи с объявленным Кабмином повышением тарифов на газ и его транспортировку.

Тем временем 30 июня 2021-го в аэропорту "Житомир" открылся международный пункт пропуска, где оформляют прибытие зарубежных рейсов. Первым зарегистрировали американский самолет, прибывший из США для участия в авиационном фестивале имени Сергея Королева, проходившем в Житомире в середине августа.

18. Сумы

[ + – ] Сумы: №18 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

По мнению сумчан, за последнее время наибольшего успеха мэрия добилась в ремонте тротуаров, дворов и придомовых территорий: почти треть респондентов всеукраинского муниципального опроса оценили их качество на "хорошо" и "отлично", еще 40% поставили оценку "удовлетворительно". Действительно, в Сумах еще с 2015 года реализуется инициатива "Евродвор", ежегодно ремонтируют и кладут плитку в десятках сумских дворов.

Все это время тема "евродворов" вызывает у горожан дискуссии: одни относятся к ней положительно, другие критикуют. В частности, сумчане, передвигающиеся на колясках, отмечают, что по тротуарам, выложенным плиткой, делать это крайне неудобно. Представитель общественной организации "Сумская платформа реформ" Максим Корниенко отмечает, что инициатива финансируется непрозрачно, поскольку четкой программы ремонта нет, а для ремонта выбирают те дворы, которые находятся на участках депутатов партии "Батькивщина", у которой большинство мест в городском совете.

В Сумах продолжается строительство нового детсада на улице Интернационалистов, открытие которого планировалось на осень ­2021-го, однако из-за нехватки денег завершить работы в срок не успевают.

Весной в городе снесли строения швейной фабрики, в том числе здание, где когда-то располагалась церковь, что вызвало возмущение некоторых горожан. На этом месте планируют возвести два 16-этажных дома, рядом с которыми со временем хотят построить бизнес-центр.

19. Полтава

[ + – ] Полтава: №19 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В жизни полтавских автовладельцев грядут перемены. В мэрии разработали план создания новой коммунальной структуры, у которой будут полномочия штрафовать водителей за неправильную парковку. Зачем городу нужна собственная патрульная служба, дублирующая функции ДПС, — вопрос открытый.

Жителей 109-го микрорайона волнует другое: успеют ли власти восстановить и запустить неработающую отопительную инфраструктуру района до наступления холодов. На случай, если сделать это в срок не удастся, мэрия планирует организовать два пункта обогрева жителей — в школе и в лицее.

Полтавчане требуют, чтобы город как следует заботился о школьной инфраструктуре. Недавно разгорелся скандал из-за санузлов школы №44. В сеть попали фотографии, на которых отчетливо видно, что в кабинках туалета нет дверей, их закрывали шторками.

20. Одесса

[ + – ] Одесса: №20 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

Муниципальный опрос социологической группы "Рейтинг" показывает, что жители города не чувствуют себя в бе­зопасности — показатели по этому критерию одни из самых низких в Украине.

В Одессе то и дело возникают проблемы, связанные с застройкой города. Затянувшийся скандал связан с историческим зданием, в котором когда-то располагалась типография Ефима Фесенко. Летом фирма-застройщик "Одесса-Сити" начала демонтаж объекта. Министерство культуры и информационной политики добивалось запрета на строительство на этом месте, против выступали местные жители, но отстоять старинное здание не удалось.

В ближайшие два года в Одессе планируют построить соборную мечеть с двумя минаретами. Предполагается, что она станет третьим по величине исламским культовым сооружением в стране и сможет одновременно принимать на молитву около тысячи человек. На месте строительства состоялась закладка капсулы времени в фундамент здания.

21. Днепр

[ + – ] Днепр: №21 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

Летом в период обильных дождей разрушился отрезок Сичеславской набережной: в реку рухнуло ограждение, ливни размыли часть дороги. Сейчас набережную восстанавливают.

Городские власти запланировали в течение пяти лет после окончания строительства метро сделать пешеходным весь центр Днепра, автомобильные дороги пустить под землей. Также хотят преобразить парк Лазаря Глобы, который сейчас реконструируют, там решили создать экскурсионную зону "Украина в миниатюре" с уменьшенными копиями главных достопримечательностей страны. В районе давно не функционирующего карьера Красный Камень, который теперь представляет собой рукотворное озеро, создадут парк и пешеходный бульвар.

Активное строительство метро заметно осложнило функционирование городского транспорта, ведь рабочим приходится то и дело перекрывать проезд по некоторым улицам. Власть даже организовала телефонную горячую линию специально для тех, кто хочет пожаловаться на проблемы с транспортом.

Днепр всегда славился как город инженеров, этот имидж пытаются сохранить с помощью образовательных проектов. К примеру, совместно с университетом "Днепровская политехника" и несколькими городскими школами компания "Интерпайп" строит систему подготовки технических специалистов в области мехатроники и робототехники.

22. Северодонецк

[ + – ] Северодонецк: №22 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: Getty Images

В этом году в городе разгорелся крупный публичный скандал, связанный с противоправными действиями сотрудников Рубежанского картонно-тарного комбината. Комбинат сливал тонны опасных отходов в Северский Донец — крупнейшую реку региона. В отчетной документации показатели объемов выбросов существенно занижали.

В 2021-м местные власти выделили деньги на реконструкцию существующих и строительство новых спортивных и детских площадок. Также в городе открыли медицинский кол-центр, предполагается, что это изменит систему администрирования бюджетной медицинской помощи. Проект финансово поддержала Программа развития Организации Объединенных Наций и грантовая программа социальных инициатив Европейского cоюза.

Помимо этого началось строительство хирургического корпуса областной больницы. Работы планируют закончить не позднее 2022 года.

В рамках программы "Большое строительство" в регионе завершен капремонт дороги по маршруту Северодонецк — Золотое. Этот маршрут состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 км.

23. Херсон

[ + – ] Херсон: №23 в рейтинге комфортных городов Украины 2021

В августе в день празднования 30-й годовщины независимости Украины в Херсоне открыли первый съезд первой очереди мостоперехода, который свяжет микрорайоны ХБК и Таврический. По мосту запустили автомобильное движение; велодорожки и пешеходные зоны откроют позже, при благоприятных условиях это произойдет к концу года. Открытие моста стало большим событием для города, херсонцы ждут его с 1988 года, именно тогда об этом проекте заговорили впервые.

Городские власти организовали широкомасштабную кампанию по капитальному ремонту автомобильных дорог. Работы проходили в начале лета, а в сентябре специальная комиссия из горсовета провела инспекцию. Прежде всего проверили улицы в центре города. Комиссия пришла к выводу, что качество работ в некоторых случаях оставляет желать лучшего, а на многих участках новое полотно уже пришло в негодность, рекомендовано заменить даже бордюры. Судя по всему, в 2022 году город проведет "работу над ошибками".

Херсонская епархия ПЦУ отличилась строительством нового храма из пенопласта. Храм Воскресения Христова возле "Европорта" вырос за несколько часов благодаря современным технологиям. Смонтированную конструкцию вскоре покроют цементной оболочкой, тогда храм откроет двери для прихожан.

24. Мариуполь

[ + – ] Мариуполь: №24 в рейтинге комфортных городов Украины 2021 Фото: УНИАН

Этот год в городе проходит под лозунгом "Большая стройка". Здесь возводят первый в Украине стальной дом, который планируют отвести под социальное жилье. Сталь для строительства производят на местных металлургических комбинатах. Завершить работы должны к лету 2022-го. Квартиры получат 120 семей.

Из других инфраструктурных проектов выделяются обновление городского Дворца культуры и реконструкция крытого 50-метрового бассейна "Нептун", рассчитанного на подготовку олимпийских и паралимпийских спортсменов. Объект включен в число 25 спортивных "магнитов" Украины, на его реконструкцию из госбюджета выделили 76 млн грн, из местного бюджета — 8 млн грн. Помимо этого, из Харькова к Мариуполю планируют провести новую железнодорожную магистраль, стоимость работ оценивают в 2,6 млрд грн.

В 2014 году в городе из-за войны с Россией перестал функционировать международный аэропорт, и даже сейчас возобновление его работы эксперты считают небезопасным. Однако в Мариуполе идут разговоры о том, чтобы построить новый аэропорт. По одной из версий, он будет находится в 20-30 км в сторону Бердянска.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что под Мариуполем совместно с французской компанией намерены построить мусороперерабатывающий завод.